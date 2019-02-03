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Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа

Сегодня, 14:23

Бетонное ограждение заменит стену из металлической сетки

Фото: AFP
Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6dc/566/5c56dc5664d0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6dc/566/5c56dc5664d0f.jpg Другие страны Бетонное ограждение заменит стену из металлической сетки

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале строительства шестиметровой бетонной стены вокруг сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства.

"В конце недели мы начали строить заградительный барьер на границе с Газой. Барьер предотвратит проникновение террористов наземным путем из Газы на нашу территорию", — отметил Нетаньяху

Бетонная стена вокруг палестинского анклава должна заменить существующий разделительный забор из металлической сетки.

Напомним, в январе Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.

Также мы писали о том, что Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные почти 50 лет назад. Отношения с Израилем были разорваны под давлением ливийского лидера Муамара Каддафи и саудовского короля Фейсала Чад в ноябре 1972 года.

Стоит отметить, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, будет не из бетона, а из стали.

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Тег Израиль, терроризм, сектор Газа, Палестина, террористы, стена, Нетаньяху

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Источник:

ТАСС

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