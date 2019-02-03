Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа
Бетонное ограждение заменит стену из металлической сетки
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале строительства шестиметровой бетонной стены вокруг сектора Газа. Соответствующее заявление он сделал на еженедельном заседании правительства.
"В конце недели мы начали строить заградительный барьер на границе с Газой. Барьер предотвратит проникновение террористов наземным путем из Газы на нашу территорию", — отметил Нетаньяху
Бетонная стена вокруг палестинского анклава должна заменить существующий разделительный забор из металлической сетки.
Напомним, в январе Военно-воздушные силы Израиля атаковали объекты в секторе Газа. Удар был нанесен в ответ на неудачный запуск ракеты по территории Израиля.
Также мы писали о том, что Израиль и Чад восстановили дипломатические отношения, разорванные почти 50 лет назад. Отношения с Израилем были разорваны под давлением ливийского лидера Муамара Каддафи и саудовского короля Фейсала Чад в ноябре 1972 года.
Стоит отметить, что стена, которую США намерены построить на границе с Мексикой, будет не из бетона, а из стали.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россиянина арестовали за запуск дрона в аэропорту Тель-Авива
Инцидент произошел на минувших выходных
Россия потребовала от Израиля прекратить обстрелы Сирии
Практика произвольного нанесения силовых ударов должна быть исключена, заявили в МИД РФ