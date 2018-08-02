Израиль нанес авиаудар по ИГИЛ в Сирии

Не менее семи боевиков террористической группировки "Исламское государство" были уничтожены в результаты атаки израильской авиации в Сирии.

Как сообщают в пресс-службе Армии обороны Израиля, авиаудар по югу сирийских Голанских высот был нанесен в ночь на 2 августа. Принадлежность ликвидированных удалось определить после осмотра места атаки, где были обнаружены пояса смертников, гранаты и пять автоматов АК-47.

Израильские военные утверждают, что решение об авиаударе было принято в результате наблюдения за группой террористов на границе с Сирией и Иорданией.

"Они двигались вдоль устья реки в военной формации и с боевым оружием в сторону Израиля", – сообщил официальный представитель армии Джонатан Конрикус, назвав это свидетельством запланированного теракта против его страны.

Напомним, что ранее Израиль предупредил сирийские власти о готовности противодействовать иранскому присутствию на всей территории арабской республики.

Кроме того, в июле Тель-Авив подтвердил свои намерения и в ответ на нарушение воздушного пространства сирийским дроном нанес удар по позициям сирийских военных.

Как сообщалось, часть израильских снарядов сирийским ПВО удалось отразить.