Израиль нанес авиаудар по ИГИЛ в Сирии

Сегодня, 14:34

Израильские военные уверены, что боевики планировали совершить теракт

Фото: agrimpasa.com
Фото: agrimpasa.com

Не менее семи боевиков террористической группировки "Исламское государство" были уничтожены в результаты атаки израильской авиации в Сирии.

Как сообщают в пресс-службе Армии обороны Израиля, авиаудар по югу сирийских Голанских высот был нанесен в ночь на 2 августа. Принадлежность ликвидированных удалось определить после осмотра места атаки, где были обнаружены пояса смертников, гранаты и пять автоматов АК-47.

Израильские военные утверждают, что решение об авиаударе было принято в результате наблюдения за группой террористов на границе с Сирией и Иорданией.

"Они двигались вдоль устья реки в военной формации и с боевым оружием в сторону Израиля", – сообщил официальный представитель армии Джонатан Конрикус, назвав это свидетельством запланированного теракта против его страны.

Напомним, что ранее Израиль предупредил сирийские власти о готовности противодействовать иранскому присутствию на всей территории арабской республики.

Кроме того, в июле Тель-Авив подтвердил свои намерения и в ответ на нарушение воздушного пространства сирийским дроном нанес удар по позициям сирийских военных.

Как сообщалось, часть израильских снарядов сирийским ПВО удалось отразить.
Израиль, Сирия, теракт, террористы, исламское государство, ИГИЛ, Голанские высоты
Источник:

"Сегодня"

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