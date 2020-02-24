Израиль нанес авиудар по столице Сирии: есть погибшие

Израильская военная авиация жестко ответила на сегодняшний ракетный обстрел юга страны из сектора Газа.

Как сообщили в Армии обороны Израиля, в ночь на 24 февраля был нанес авиаудар по ряду объектов террористической палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и возле столицы Сирии – Дамаска.

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим целям к югу от Дамаска, а также десяткам целей "Исламского джихада" по всему сектору Газа", – заявили военные.

В ЦАХАЛ – израильской армии – напомнили о том, что накануне двое мужчин пытались заложить бомбу на границе с сектором Газа. По ним открыли огонь, в результате чего один мужчина скончался.

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В ответ на это боевики "Исламского джихада" выпустили по Израилю 21 ракету – 13 были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Видео: Reuters

По данным арабского телеканала Al-Hadath, один из израильских авиаударов пришелся по военной базе палестинцев в районе Адлия на юге Дамаска. Здесь разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в секторе Газа и используется против Израиля.

В результате два боевика были ликвидированы.

Напомним, в прошлом месяце израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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