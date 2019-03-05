Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа

Вчера, 23:45

Накануне на юге Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой

Иллюстрация: AFP
Иллюстрация: AFP.
Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eed/518/5c7eed51833eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eed/518/5c7eed51833eb.jpg Другие страны Накануне на юге Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой

Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по Сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Израильские ВВС нанесли несколько ударов по Сектору Газа вечером после того, как несколько зажигательных воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля во вторник", — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее израильские военные нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Израиль, сектор Газа

Вы сейчас просматриваете новость " Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США развернули в Израиле передовую систему ПРО

Вчера, 00:46

Израильское руководство неоднократно выражало озабоченность по поводу ракетной программы Ирана

Израильский дрон-камикадзе "уничтожил" С-300: IAI показала видео

25 февраля, 05:50

Israel Aerospace Industries потроллила Россию, представив свой новый боевой беспилотник Mini Harpy

Израиль обстрелял территорию Сирии – СМИ

12 февраля, 00:38

В результате объектам был нанесен материальный ущерб

Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа

3 февраля, 14:23

Бетонное ограждение заменит стену из металлической сетки

Если ребенку холодно: 5 признаков замерзания

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

"Все совершают ошибки": Панеттьери высказалась о разрыве с Кличко

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Бацька заявил об объединении Белоруссии с Россией

Украине предложили решение по Азовскому морю

Участник "Битвы экстрасенсов" Сатаненко скончался от рака мозга
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Без транзита российского газа: много ли потеряет Украина

3 марта, 07:51

В 2019 году завершается 10-летний договор между Украиной и Россией о транзите газа в Европу

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Боевики пытались убить Путина: реакция Кремля на покушение