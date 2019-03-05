Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа

Накануне на юге Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой

Иллюстрация: AFP.

Израиль нанес несколько ракетных ударов по Сектору Газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/eed/518/5c7eed51833eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/eed/518/5c7eed51833eb.jpg 2019-03-05T23:45:14+02:00 Другие страны Накануне на юге Израиля были выпущены воздушные шары со взрывчаткой

Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по Сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля. Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Израильские ВВС нанесли несколько ударов по Сектору Газа вечером после того, как несколько зажигательных воздушных шаров с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля во вторник", — говорится в сообщении издания.

Напомним, ранее израильские военные нанесли удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

Между тем, Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия.

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