Израиль нанес удар по пригороду Дамаска

Сегодня, 01:14

ПВО Сирии перехватили ракеты, выпущенные Израилем по пригороду Дамаска

Фото: twitter.com/IsraelBreaking
Фото: twitter.com/IsraelBreaking

Во вторник, 8 мая, военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что нападение произошло в сельской местности Аль-Кисвах к югу от сирийской столицы.

Один из иранских военных из союзных войск сообщил, что удар был нанесен по позиции сирийской армии. В результате был причинен лишь материальный ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ, в окрестностях Дамаска прогремела серия взрывов. По неподтвержденным данным, были атакованы военные объекты, принадлежащие Ирану.

Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".
видео, Израиль, Сирия, военные, ракеты, удар, пво
Источник:

Associated Press

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: agrimpasa.com

Израиль привел войска в боевую готовность

Сегодня, 00:11

Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии

Евросоюз

Фото: Getty

Франция готова нанести новый удар по Сирии

Вчера, 09:50

Министр обороны Франции объяснила, при каких уловиях атака повторится
Загрузка...

Другие страны

фото mil.ru

В Сирии разбился российский боевой вертолет

Вчера, 00:12

Российский вертолет Ка-52 потерпел катастрофу в Сирии

Другие страны

Израиль готов выступить против Асада. Фото: agrimpasa.com

Израиль заявил, что готов уничтожить режим Асада

7 Мая, 15:28

Если Асад продолжит позволять иранцам действовать из Сирии, то это будет концом его режима, заявил израильский министр

США

Фото AFP

Сирийские военные не смогли сбить ни одну из 109 "ракет-невидимок" США - Трамп

6 Мая, 02:50

Президент США настаивает на том, что американская военная техника и вооружение "лучшие в мире"

США

Фото: mil.ru

Падение российского СУ-30 в Сирии и "Новичок" в Чехии: ТОП-5 событий в мире за неделю

5 Мая, 11:21

Действительно ли птица сбила самолет РФ в Сирии, выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в Турции и новые подробности встречи Трампа и Ким Чен Ына
Загрузка...