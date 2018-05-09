Израиль нанес удар по пригороду Дамаска

Во вторник, 8 мая, военные Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии недалеко от столицы Сирии Дамаска, сообщили сирийские государственные СМИ.

По предварительным данным, силы противовоздушной обороны Сирии сбили две ракеты.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило, что нападение произошло в сельской местности Аль-Кисвах к югу от сирийской столицы.

Один из иранских военных из союзных войск сообщил, что удар был нанесен по позиции сирийской армии. В результате был причинен лишь материальный ущерб.

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Как сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на арабские СМИ, в окрестностях Дамаска прогремела серия взрывов. По неподтвержденным данным, были атакованы военные объекты, принадлежащие Ирану.

Израиль пока не прокомментировал информацию об атаке.

Напомним, что накануне израильские силы обороны были приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

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В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".