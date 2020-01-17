Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой

Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания

/ Фото: AFP

Израильские ВС ударили по объектам палестинского движения ХАМАС в ответ на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой. Об этом 17 января сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", — говорится в сообщении.

Ранее израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

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Как сообщали новости "Сегодня", Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел в декабре 2019 года.

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Ранее израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории в конце ноября. В армейской пресс-службе отмечали, что это была четвертая ракета, выпущенная из сектора по еврейскому государству за неделю. В итоге израильская авиация жестко ответила на ракетный удар. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

А тем временем ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада" после удара по Дамаску. Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице.

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