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Израиль нанес воздушный удар по Сирии, есть жертвы

2 июня, 09:42

Премьер-министр Израиля сообщил, что лично отдал приказ нанести удары

Фото: AFP

Со стороны подконтрольных Израилю Голанских высот первого июня нанесли удар по восточным предместиям города Кунейтра. Армия Израиля поразила две артиллерийские батареи и одну зенитно-ракетную батарею С-75 в Сирии в ответ на ракетный обстрел.

В результате погибли по меньшей мере трое сирийцев. Еще семеро человек ранены, пишет агентство SANA.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии.

"Вчера (ред. – 1 июня) я провел совещание по вопросам безопасности после ракетных обстрелов Голанских высот. В ходе совещания я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть огонь по нашей территории и с большой силой реагируем на любую агрессию против нас. Это последовательная политика, которую я провожу, и мы продолжим делать это для безопасности Израиля", — сказал премьер.

Напомним, мы писали, что войска сирийского президента Башара Асада применили запрещенные международными конвенциями бомбы с белым фосфором во время обстрела в провинции Идлиб. В результате в провинции Идлиб погибли 17 мирных жителей, еще 35 человек получили ранения.

Представитель Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что официальные лица продолжают собирать информацию о предполагаемой атаке. По ее словам, такая атака может стать частью агрессивной кампании, нарушающей режим прекращения огня, который защищает миллионы мирных жителей в районе Идлиба.


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Тег Израиль, Сирия, обстрел

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