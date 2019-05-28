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Израиль нанес воздушный удар по сирийской провинции, есть жертвы

28 мая, 02:18

Израильские силы ответили ударом по установке ПВО

Фото: Pixabay

В понедельник, 27 мая, Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую провинцию Эль-Кунейтра.

Об этом передает сирийское государственное агентство SANA.

Сообщается, что одна израильская ракета попала в военный автомобиль, в результате погиб военнослужащий, еще один получил ранения.

В Цахале, в свою очередь, подтвердили информацию о воздушном ударе по Сирии.

По версии израильской стороны, с сирийской ПВО обстреляли самолет ВВС Израиля, который находился в своем же воздушном пространстве. Израильские силы ответили ударом по установке ПВО.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили несколько ракет в провинции Хама на западе страны. Как заявил агентству военный источник, ракетные удары были нанесены израильскими ВВС. По его сведениям, в результате было уничтожено несколько строений, трое сирийских военнослужащих получили ранения. Несколько ракет удалось сбить.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна действует в Сирии против Ирана и сирийских сил, содействующих иранской агрессии.

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Тег Израиль, Сирия, ракета, обстрел, пво

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