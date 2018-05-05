Израиль не будет претендовать на членство в Совбезе ООН

Несмотря на это, стана продолжит сотрудничество со своими союзниками

Израиль не будет бороться за место непостоянного члена Совета безопасности ООН в 2019-20 годах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительство Израиля при ООН.

Причиной такого решения стали маленькие шансы на победу: на это место претендуют еще Германия и Бельгия. Но. Несмотря на это, страна буде продолжать сотрудничество со своими союзниками.

Отметим, что выборы пяти новых непостоянных членов Совета Безопасности ООН состоятся в Генеральной Ассамблее ООН 8 июня.

Напомним, не так давно президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости реформирования ООН и лишения России права вето в Совбезе.

"ООН требует немедленного реформирования: лишить права вето страну агрессора. И второй вопрос – нам нужно повысить эффективность других союзов, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности", – заявил он.

Кроме того, ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, как Россию можно лишить права вето в Совбезе ООН.