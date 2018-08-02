Израиль обещает вмешаться в войну с Ираном из-за Баб-эль-Мандебского пролива

Сегодня, 11:12

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сделал грозное предупреждение Тегерану

Фото: AFP
Фото: AFP

Международная коалиция, включая Израиль, будет противостоять иранским попыткам перекрыть одну из основных водных артерий Ближнего Востока – Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 августа.

"Если Иран предпримет попытку заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, полной решимости предотвратить это. Эта коалиция будет включать и Государство Израиль", – заявил глава израильского правительства на заседании кабинета министров.

Позже Нетаньяху отметил военные преимущества, которые его стране предоставляет море.

"В первую очередь, оно увеличивает небольшой размер Государства Израиль, позволяя ему размещать свои корабли над и под волнами, что предоставляет дает Израилю значительную мощь", – цитирует ТАСС заявление израильского премьера на выступлении перед офицерами ВМС.

Напомним, что конфликт между Израилем и Ираном заострился после того, как 8 мая израильские военные выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.

Как сообщалось, Иран ответил на это запуском порядка 20 ракет со своих позиций в Сирии по Израилю.
Израиль, Иран, война, ВМС, Нетаньяху, ближний восток, Баб-эль-Мандебский пролив
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Али Хаменеи. Фото: AFP

Верховный лидер Ирана сделал заявление по конфликту с Израилем

11 Июня, 15:14

Али Хаменеи предлагает провести всенародный референдум на Ближнем Востоке

Другие страны

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Израиль предупредил, что Иран может создать сотни ядерных бомб

4 Июня, 19:25

Иран в течение 7-10 лет может получить достаточное количество урана для производства оружия, предупредил Нетаньяху
Загрузка...

Другие страны

Биньямин Нетаньяху. Фото: AFP

Израиль выдвинул грозное требование по Сирии

28 Мая, 17:02

Режим в Тегеране является основным элементом, подрывающим стабильность на Ближнем Востоке, передает Нетаньяху

Евросоюз

Иран ударил по Израилю. Фото: AFP

Ракетный удар Ирана по Израилю: появилась реакция Германии

10 Мая, 12:46

В МИД ФРГ предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии
Загрузка...