Израиль обещает вмешаться в войну с Ираном из-за Баб-эль-Мандебского пролива

Международная коалиция, включая Израиль, будет противостоять иранским попыткам перекрыть одну из основных водных артерий Ближнего Востока – Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 1 августа.

"Если Иран предпримет попытку заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, я уверен, что он столкнется с международной коалицией, полной решимости предотвратить это. Эта коалиция будет включать и Государство Израиль", – заявил глава израильского правительства на заседании кабинета министров.

Позже Нетаньяху отметил военные преимущества, которые его стране предоставляет море.

"В первую очередь, оно увеличивает небольшой размер Государства Израиль, позволяя ему размещать свои корабли над и под волнами, что предоставляет дает Израилю значительную мощь", – цитирует ТАСС заявление израильского премьера на выступлении перед офицерами ВМС.

Напомним, что конфликт между Израилем и Ираном заострился после того, как 8 мая израильские военные выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска.

Как сообщалось, Иран ответил на это запуском порядка 20 ракет со своих позиций в Сирии по Израилю.