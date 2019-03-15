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Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на запуск ракет в сторону Тель-Авива

Сегодня, 01:54

В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Фото: Pixabay
Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на запуск ракет в сторону Тель-Авива //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg Другие страны В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги

Израильские военные заявили, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону Тель-Авива.

"Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям в секторе Газа", — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. Военные пока не сообщают других деталей в отношении расположения и характера этих целей.

Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом. 

Напомним, что ранее израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy. 

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Тег Израиль, армия, сектор Газа, ракета, военные, обстрел

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Источник:

ТАСС

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