Израиль обстреливает сектор Газа в ответ на запуск ракет в сторону Тель-Авива
В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги
Израильские военные заявили, что начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет в сторону Тель-Авива.
"Армия обороны Израиля наносит удары по террористическим целям в секторе Газа", — говорится в распространенном армейской пресс-службой коммюнике. Военные пока не сообщают других деталей в отношении расположения и характера этих целей.
Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом.
Напомним, что ранее израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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