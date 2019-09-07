Израиль обстреляли из сектора Газа

/ Фото: AFP

Пять ракет были выпущены в сторону Израиля с территории сектора Газа. Сообщение об этом опубликовано на странице пресс-службы израильской армии в Twitter.

По данным газеты "Гаарец", одна ракета упала на открытой местности за пределами города Сдерот. Отмечается, что в результате падения снарядов произошло возгорание, жертв нет.

Также сообщалось, что ранее в пятницу двое палестинцев погибли и более 20 пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

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Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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