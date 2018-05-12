Израиль объяснил, почему уничтожил российский "Панцирь" в Сирии

В армии Израиля нанесли удар по удар по сирийскому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", так как он использовался для обстрела израильских истребителей. Об этом сообщает ТАСС.

"Установка, атакованная ВВС Израиля, вела ракетный огонь по самолетам ВВС Израиля с целью сбить их, – сообщили агенству. – Армия обороны Израиля продолжит действовать против любого, кто попытается нанести вред Государству Израиль и его жителям".

Военные не ответили, как они определили, что это был именно комплекс "Панцирь-С1", и какой ракетой он был поражен.

Ранее армейская пресс-служба распространила кадры, на которых, по ее версии, зафиксировано уничтожение ЗРПК "Панцирь-С1" в Сирии. "На видеозаписи запечатлен момент, когда Армия обороны Израиля во время атаки, направленной против военных объектов Ирана в Сирии, нанесла удар по комплексу SA-22", – говорится в комментарии к видеоролику.

Напомним, иранские вооруженные формирования, действующие в Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили порядка 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. В свою очередь "ответка" не заставила себя долго ждать. Израиль нанес массированный удар по десяткам иранских военных объектов в Сирии. В то же время официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил, что Россия была проинформирована о планирующемся ударе.

От удара израильской армии по силам Ирана в Сирию погибли 15 человек.

После массированного удара Ирана по позициям Израиля американцы выразили поддержку израильской армии в вопросе ответных действий.