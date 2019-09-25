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Израиль опять арестовал палестинского министра

25 сентября, 16:33

К Фади Хадми в июне уже приходили с обысками, после чего его увели для допроса

/ Фото: AFP

Правоохранительные органы Израиля второй раз за три месяца задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хадми, которого в июне уже задерживали для допроса.

В его министерстве сообщили, что перед задержанием в дом Хадми 25 сентября пришли сотрудники израильской полиции и разведки с обысками.

Прочие детали случившегося пока что остаются невыясненными, но одна из политических партий Палестинской автономии – ФАТХ, осудила действия Израиля.

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Напомним, что в ранее в этом месяце израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал распространение суверенитета Израиля на все еврейские поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

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В ответ на это официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна обещал, что все еврейские поселения на Западном берегу Иордана будут удалены с палестинских земель.

По его убеждению, через поддержку поселенцев и заявления о распространении на них суверенитета Израиля израильские политики "поддерживают неприемлемую для палестинцев ситуацию, которая не приведет ни к миру, ни к стабильности и безопасности в регионе".

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