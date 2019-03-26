Израиль ответил на ракетные обстрелы из сектора Газа: поражены 15 целей
За ночь из сектора Газа были выпущены 30 ракет
"В ответ на запуск ракет израильские истребители ночью нанесли удары по 15 террористическим объектам в северной части сектора Газа. Среди пораженных целей — военные лагеря в Бейт-Хануне и Бейт-Лахии", - говорится в сообщении.
Военные отметили, что армия Израиля готова к различным сценариям и будет наращивать свою оперативную деятельность в случае необходимости.
Ранее 25 марта, согласно заявлениям арабской стороны, вступил в силу режим прекращения огня между палестинцами и израильтянами, достигнутый при посредничестве Египта. Незадолго до этого обе стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары. Вскоре после объявления о перемирии Армия обороны Израиля сообщила о том, что сирены воздушной тревоги вновь сработали на юге Израиля.
Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.
Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.
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