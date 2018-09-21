Израиль передал РФ данные о сбитом в Сирии Ил-20

Сегодня, 00:41

Также приехавшие в Москву израильские военные представили заключения расследования Армии обороны Израиля по происшествию

фото AFP
фото AFP

Израильские военные, ранее прибывшие в Москву, передали России данные о сбитом российском самолете Ил-20, а также о деятельности Ирана в Сирии, сообщает в четверг Армия обороны Израиля.

"Израильские военачальники представили доклад по ситуации, касающийся сбитого огнем сирийских систем ПВО российского самолета в понедельник ночью", – говорится в сообщении израильской армии.

Также приехавшие в Москву израильские военные представили заключения расследования Армии обороны Израиля по происшествию.

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"В дополнение, Армия обороны Израиля рассказала о текущих попытках Ирана установить свое военное присутствие в Сирии и передать стратегическое вооружение террористической организации "Хезболла"", – сообщает израильская армия.

Ранее сообщалось, что командующий ВВС Израиля генерал-майор Амикам Норкин в четверг вылетел в Москву для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20 в сопровождении представительной военной делегации.

Как мы уже писали, Сирия раскрыла подробности инцидента, в результате которого был сбит российский самолет.

Также ранее стали известны имена и должности некоторых погибших солдат.

Ранее сообщалось о том, что Россия направила для сбора фрагментов тел погибших солдат подводные аппараты.
Израиль, Сирия, крушение, ВВС, РФ, данные, Ил-20
Источник:

Интерфакс

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