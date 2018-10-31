Израиль предупредил Данию, что Иран готовит нападение на ее территории

Израильская внешняя разведка "Моссад" предоставила Дании информацию о готовящемся нападении в этой стране на лидера действующей в Иране группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Об этом сообщает в среду государственное радио Израиля "Кан".

Во вторник полиция безопасности Дании заявила о том, что подозревает разведку Ирана в организации нападения на лидера иранской оппозиционной группировки. В связи с этим гражданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гетеборге 21 октября.

Во вторник же министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен вызвал посла Ирана в Копенгагене Мортезу Морадиана на встречу в МИД для объяснений по поводу информации о незаконной деятельности иранской разведки на территории королевства. Кроме того, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на пресс-конференции заявил, что МИД страны отзывает своего посла в Иране для консультаций.

Позже внешнеполитическое ведомство Ирана отвергло обвинения полиции безопасности Дании в подготовке нападения.

Напомним, Франция арестовала активы, принадлежащие иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, в ответ на сговор с целью совершения нападения на съезд иранской оппозиции на окраине Парижа в июне.

Также сообщалось, что МИД Австрии планирует выслать иранского дипломата, который мог планировать террористический акт против встречи представителей иранской оппозиции в Париже.