Израиль предупредил Данию, что Иран готовит нападение на ее территории

Сегодня, 13:58

Внешнеполитическое ведомство Ирана отвергает все обвинения в подготовке нападения

Иран готовил нападение в Дании. Фото: pixabay.com
Иран готовил нападение в Дании. Фото: pixabay.com

Израильская внешняя разведка "Моссад" предоставила Дании информацию о готовящемся нападении в этой стране на лидера действующей в Иране группировки "Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза". Об этом сообщает в среду государственное радио Израиля "Кан".

Во вторник полиция безопасности Дании заявила о том, что подозревает разведку Ирана в организации нападения на лидера иранской оппозиционной группировки. В связи с этим гражданин Норвегии иранского происхождения был задержан в шведском Гетеборге 21 октября.

Во вторник же министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен вызвал посла Ирана в Копенгагене Мортезу Морадиана на встречу в МИД для объяснений по поводу информации о незаконной деятельности иранской разведки на территории королевства. Кроме того, министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на пресс-конференции заявил, что МИД страны отзывает своего посла в Иране для консультаций.

Позже внешнеполитическое ведомство Ирана отвергло обвинения полиции безопасности Дании в подготовке нападения.

Напомним, Франция арестовала активы, принадлежащие иранским спецслужбам и двум гражданам Ирана, в ответ на сговор с целью совершения нападения на съезд иранской оппозиции на окраине Парижа в июне.

Также сообщалось, что МИД Австрии планирует выслать иранского дипломата, который мог планировать террористический акт против встречи представителей иранской оппозиции в Париже.
Дания, Израиль, Иран
Источник:

ТАСС

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