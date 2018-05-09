Израиль привел войска в боевую готовность
Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии
Израильские силы обороны приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".
Также центральная власть поручила местной власти подконтрольных Голанских высот развернуть и приготовить бомбоубежища после заявлений военных о "нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии".
Об этом сообщают военные страны.
Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.
В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".
Ранее в израильском правительстве пригрозили покончить с нынешним руководством Сирии, если оно позволит Ирану атаковать Израиль с сирийской территории.
Израильские СМИ отмечают, что власти Израиля считают, что Иран намерен ответить на авиаудар 9 апреля по авиабазе T4 в Хомсе в Сирии, в результате которого погибли семеро иранских военных советников, а также члены Корпуса стражей Исламской революции. Иран возлагает ответственность на Израиль за эту атаку.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.
Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал".