Израиль привел войска в боевую готовность

Сегодня, 00:11

Израиль развернул ПВО и приготовился к атаке из Сирии

Фото: agrimpasa.com
Фото: agrimpasa.com

Израильские силы обороны приведены в состояние "чрезвычайной готовности к нападению".

Также центральная власть поручила местной власти подконтрольных Голанских высот развернуть и приготовить бомбоубежища после заявлений военных о "нерегулярной деятельности иранских сил в Сирии".

Об этом сообщают военные страны.

Эта информация появилась за несколько минут до того, как президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки от 2015 года с Ираном.

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В своем заявлении военные Израиля также заявили, что национальные системы обороны были развернуты "а войска Израильской армии находятся в чрезвычайной готовности к нападению".

Ранее в израильском правительстве пригрозили покончить с нынешним руководством Сирии, если оно позволит Ирану атаковать Израиль с сирийской территории.

Израильские СМИ отмечают, что власти Израиля считают, что Иран намерен ответить на авиаудар 9 апреля по авиабазе T4 в Хомсе в Сирии, в результате которого погибли семеро иранских военных советников, а также члены Корпуса стражей Исламской революции. Иран возлагает ответственность на Израиль за эту атаку.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал документы, подтверждающие, что Иран тайно продолжает ядерную программу.

Нетаньяху добавил, что Иран продолжает расширять свою программу. И у Израиля "есть 100 тыс. секретных файлов, которые доказывают, что Иран лгал".
Израиль, Сирия, войска, пво, боевая готовность
Источник:

Reuters

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