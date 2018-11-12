Израиль провел военную операцию в секторе Газа

Сегодня, 01:42

10 ракет запущены из сектора Газа по Израилю, система ПВО перехватила две из них

Фото: AFP
Фото: AFP

Не менее 10 ракет запущены по Израилю с вечера воскресенья палестинскими радикалами из сектора Газа с вечера воскресенья. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"По состоянию на 23:58 было засечено 10 запусков ракет из сектора Газа по Израилю", – говорится в распространенном военными коммюнике. "Две ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол", – добавили в армии. С вечера воскресенья сирены воздушной тревоги более 10 раз срабатывали в прилегающем к сектору Газа региональном совете Эшколь, предупреждая местных жителей о возможных ракетных атаках, указали также в армейской пресс-службе.

В воскресенье израильская армия сообщила, что во время операции военных в секторе Газа началась перестрелка с палестинскими радикалами. Военные позже указали, что ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был. Армия пока не сообщает других подробностей инцидента.

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Палестинское агентство Маан со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщает, что в результате операции израильского спецназа в секторе Газа погибли шесть палестинцев и семь получили ранения. По его данным, среди убитых два командира "Бригад Иззэддина аль-Кассама" – боевого крыла контролирующего Газу движения ХАМАС.

Очередное обострение обстановки в секторе произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем. Как сообщалось ранее, контакты посредников Каира уже достигли значительного прогресса, однако этот виток насилия может привести к новой эскалации в секторе.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил правящему в секторе Газа радикальному движению ХАМАС нанесением мощных и болезненных ударов в случае продолжения атак с территории палестинского приморского анклава. 

Ранее сообщалось, что Израиль атаковал 35 террористических объектов на территории сектора Газа. Удары по сектору Газа Армия обороны Израиля нанесла в ответ на запуск почти трех десятков ракет по южным районам еврейского государства с территории палестинского приморского анклава.
Израиль, армия, сектор Газа, ХАМАС, ракеты, ранения, пво
Источник:

ТАСС

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