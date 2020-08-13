Израиль снова атаковал ХАМАС: что произошло

Атака была проведена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на израильскую территорию связок воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства, – пишет ТАСС.

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"Военные самолеты, вертолеты и танки ЦАХАЛ атаковали несколько целей террористической организации ХАМАС на территории сектора Газа. Атака была проведена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой из сектора Газа на территорию Израиля в течение последней недели", — говорится в пресс-релиз.

Атаке подверглись объекты военно-морских сил ХАМАС, инфраструктура подземных тоннелей и наблюдательные пункты палестинских радикалов.

ВВС Израиля уже четырежды за этот месяц поразили военные объекты движения ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой (6, 9, 12 и 13 августа).

Видео: Reuters

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