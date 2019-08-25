Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа

/ Фото: AFP

Израильская система ПВО перехватила две ракеты, запущенные из сектора Газа.

Всего было выпущено три снаряда.

"Три ракеты были выпущены из сектора Газа по территории Израиля. Две из них были перехвачены системой воздушной обороны "Железный купол", — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter.

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В городе Сдерот, селении Ибим, а также в нескольких кибуцах в районе границы с палестинским приморским анклавом звучала сирена.

Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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