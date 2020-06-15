Израиль строит новый город в честь Трампа: чем заслужил президент США такое расположение

Премьер Израиля считает, что Трамп достоин такой высокой чести

Израиль начал строить новый населенный пункт, расположенный в районе Голанских высот. Поселок назовут в честь президента США Дональда Трампа. Такое заявление сделано премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает офис главы правительства Израиля.

Причиной такой чести стало введение американских санкций против Международного уголовного суда в Гааге, поддержанное Нетаньяху. А также признание Белым домом позиции Израиля по поводу своего суверенитета.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Раматта-Трамп на Голанских высотах, относительно которых президент Трамп признал суверенное территориальное право Израиля", – сказал премьер-министр.

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Он напомнил, что суд в Гааге назвал действия Израиля военными преступлениями.

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"Трибуналом был выдвинут ряд абсурдных обвинений против Израиля, включая скандальные заявления о том, что проживание евреев в центре нашей исторической родины является военным преступлением. Это заявление, противоречащее здравому смыслу, также противоречит канонам международного права и справедливости", – сказал Нетаньяху.

Напомним, недавно в Белом доме обвинили Международный уголовный суд (МУС) в Гааге в предвзятых расследованиях и коррупции. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, несмотря на неоднократные призывы Соединенных Штатов и их союзников к реформе, Международный уголовный суд не предпринял шагов по реформированию и дальше пытается проводить политически мотивированные расследования против США и их союзников, таких как Израиль.

Напомним, что в декабре 2019 года МУС в Гааге признал оккупацию Крыма военным конфликтом России и Украины.

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