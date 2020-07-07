Израиль ударил по иранскому ядерному объекту супермощной бомбой

Официальный Тель-Авив пока не признал своей причастности, но и не отрицает факта

Израиль, который не скрывал, что готов наносить бомбовые удары по Ирану, теперь реально несет ответственность за нападение на иранский ядерный комплекс в Натанзе с использованием супермощной бомбы. Об этом сообщили New York Times и другие СМИ со ссылкой на сотрудника ближневосточной разведки, который был знаком с этим делом.

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Иран признал, что пожар в комплексе по обогащению урана нанес серьезный ущерб, вернув ядерную программу Исламской Республики несколько месяцев назад. Первоначально иранские власти утверждали, что ущерб был небольшим.

Член Революционной гвардии Ирана также утверждает, что была применена бомба. Исламская Республика подозревает, что за саботажем стоят США и Израиль, которые в прошлом предпринимали агрессивные действия по блокированию иранской программы создания ядерного оружия.

Ранее в 2018 году израильская разведка ворвалась на склад в Тегеране, похитила полтонны секретных документов об иранском ядерном проекте и вывезла их из страны. Моссад предоставил многие из этих документов в Международное агентство по атомной энергии. И США тогда заявляли об угрозе новой войны.

В свою очередь министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что не обязательно Тель-Авив стоит за каждым инцидентом в Иране. В последние дни произошли взрывы на двух электростанциях в Иране и утечка газообразного хлора с химического завода, что правительство называет инцидентами. Был также взрыв на ракетном заводе, который, по словам властей, был также результатом несчастного случая.

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Официальные лица Ирана публично заявили, что знают причину инцидента в Натанзе, но пока не разглашают его.

Напомним, что в январе этого года американцы подтянули дополнительные силы и нанесли авиаудар по целям вблизи багдадского аэропорта. В результате был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Видео: Reuters

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