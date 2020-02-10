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Израиль ударил по позициям ХАМАС в секторе Газа: что произошло

10 февраля, 07:58

Удары нанесли по ряду военных постов группировки

/ Фото: AFP

Израильская армия из воздуха ударила по позициям членов группировки движения ХАМАС в секторе Газа. В Twitter армии рассказали, что атака была ответом на запуск ракеты из сектора Газа в сторону Израиля.

"В ответ на ракету, запущенную из Газы в сторону Израиля ранее вечером, мы нанесли удары по ряду военных постов ХАМАС в Газе. Мы обвиняем ХАМАС во всех террористических актах, совершенных из Газы", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее израильские истребители также поразили несколько военных объектов ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск четырех ракет по израильской территории ранее в тот же день.

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Джон Салливан. Фото: REUTERS/FW1F/Bill Berkrot

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

Кроме того, ранее ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада" после удара по Дамаску. Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице.

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