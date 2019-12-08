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Израиль ударил по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

8 декабря, 10:10

Боевики террористической организации ХАМАС снова спровоцировали израильских военных на «ответку»

Фото: facebook.com/idfonline

Фото: facebook.com/idfonline

Израиль ударил по объектам ХАМАС в сектора Газа, откуда накануне был осуществлен пуск ракет в попытке нанести удар по израильской территории. Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Израильские военные отмечают, что две из выпущенныхз ракет боевиков были перехвачены еще на подлете системой воздушной обороны "Железный купол".

"Три ракеты были выпущены из Газы по израильским городаам и поселкам… В ответ истребители израильской армии и ударные вертолеты нанесли удар по нескольким террористическим целям ХАМАСа в Газе", – говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории в конце ноября. В армейской пресс-службе отмечали, что это была четвертая ракета, выпущенная из сектора по еврейскому государству за неделю. В итоге израильская авиация жестко ответила на ракетный удар. Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким террористическим объектам ХАМАС.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

А тем временем в прошлом месяце ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада" после удара по Дамаску. Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице.

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Израиль сектор Газа ХАМАС ракетный удар

Источник: Сегодня

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