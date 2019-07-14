Израиль угрожает Ливану "сокрушительным ударом"

Нетаньяху ответил на угрозы со стороны главаря ливанских террористов

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и Биньямин Нетаньяху. Фото: Abir Sultan/REUTERS.

Если ливанская шиитская террористическая группировка "Хезболла" решит начать военные действия против Израиля, то получит мощный удар в ответ.

Об этом на еженедельном заседании израильского правительства заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя соответствующие угрозы со стороны лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллы.

"Если "Хезболла" осмелится сделать глупость и напасть на Израиль, в ответ мы нанесем по этому движению и по Ливану сокрушительный военный удар. В отличие от Насраллы, я не намерен подробно рассказывать о наших планах. Достаточно упомянуть, что долгие годы Насралла занимался рытьем террористических тоннелей, которые мы разрушили за считанные дни", — пригрозил Нетаньяху.

В конце прошлого года израильская армия провела на границе с Ливаном операцию "Северный щит" по обнаружению и нейтрализации подземных ходов между Ливаном и Израилем.

Тогда же израильские власти заявляли о готовности армии обороны Израиля провести военную операцию против "Хезболлы" на ливанской территории.

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