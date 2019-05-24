Израиль в огне: тысячи человек эвакуированы из-за пожаров

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху просит у международной общественности помощи

Фото: AFP

На юге и в центре Израиля, где недавно завершился финал песенного конкурса Евровидение, проводится массовая эвакуации – из-за аномальной жары горят леса, кустарники и поля. На данный момент свои дома были вынуждены покинуть 3,5 тыс. человек.

Поселок Мево-Модиим выгорел дотла – его жителей принудительно вывезла полиция. Всего от огня пострадали более двух десятков человек.



















Самая сложная ситуация – на границе с сектором Газа. Кроме того, огонь подбирается к международному аэропорту в Тель-Авиве, а также свирепствует в окрестностях Иерусалима.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже обратился за помощью к международной общественности - просит доставить в Израиль пожарные самолеты.

Ситуация грозит повторением печальных событий 2016 года, когда вызванные массовыми поджогами лесные пожары выжгли значительную часть израильской территории.

Напомним, что ранее в этом году пожар охватил конюшню Соломона, которая является частью мусульманского религиозного комплекса Аль-Акса, расположенного на Храмовой горе в Иерусалиме. По мистическому совпадению пламя охватило помещение в тот же день, когда горел Нотр-Дам де Пари во французской столице.

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