Израиль в ответ на обстрелы поразил 150 целей в секторе Газа

Израильская армия в ответ на ракетные обстрелы поразила 150 военных объектов в секторе Газа. Об этом сообщила во вторник армейская пресс-служба страны.

We struck Hamas’ military intelligence HQ in response to the 300+ rockets that terrorists in #Gaza fired at #Israel.

This is where Hamas' intelligence operatives gathered information to launch attacks on Israelis.

Hamas intentionally established their HQ next to a school. pic.twitter.com/nuHoLmlcD9 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

"Всего по состоянию на настоящий момент (в секторе Газа- ред.) поражены около 150 военных объектов, принадлежащих ХАМАС и "Исламскому джихаду", включая три правительственных здания, использовавшихся в военных целях", – говорится в сообщении.

What’s it like when a rocket falls right next to you? Ask almost anyone in southern Israel under rocket fire from #Gaza...or just watch this video until the end. pic.twitter.com/5VppYKreXr — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 13 ноября 2018 г.

Кроме того, военные добавили, что на данный момент нанесение ударов израильской армией не завершено.

RAW FOOTAGE: The skies of southern Israel RIGHT NOW. Dozens of rockets are being fired from #Gaza at Israeli civilians. pic.twitter.com/Iu6QwzUo8l — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 ноября 2018 г.

Напомним, вчера боевики из движения ХАМАС запустили в общей сложности более 300 ракет в сторону Израиля. В результате ракетных обстрелов израильской территории из сектора Газа пострадали 53 человека.