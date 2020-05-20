Израиль выходит из карантина: открывают мечети и синагоги

На богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски

В Израиле, где ученые анонсировали открытие универсальной вакцины, разрешили с 20 мая открытие синагог и мечетей в стране. Об этом заявила канцелярия главы израильского кабмина.

На богослужениях разрешается присутствие до 50 человек, которые должны носить маски и соблюдать дистанцию в два метра. Также должен быть назначен ответственный за соблюдение указаний Минздрава, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

Ранее в стране представил план выхода из карантина.

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5 мая был отменен запрет на выход из дома без уважительной причины, действовавший с 25 марта, 7 мая возобновили работу торговые центры и тренажерные залы, 11 мая правительство разрешило израильтянам посещать парки, с 15 мая разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек, 17 мая в Израиле возобновилась учеба в школах, с 20 мая открываются 136 пляжей на Средиземном, Красном и Мертвом морях, а также озере Кинерет.

Но власти страны готовы вернуть ограничения в случае роста числа инфицированных более чем на 100 за 24 часа.

Из основных ограничений в Израиле остаются в силе обязательное соблюдение дистанции в два метра между людьми и ношение защитных медицинских масок вне дома. Отсутствие маски карается штрафом в 200 шекелей (около 55 долларов – Ред.). Пока маски разрешил не носить только школьникам во время занятий и на переменах до 22 мая из-за экстремальной жары в стране.

Ранее в Израиле заявили о создании вакцины против коронавируса.

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