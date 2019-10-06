Израиль захотел подписать "историческое соглашение" с арабскими странами

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Израиль ведет подготовку к заключению "исторического соглашения" с арабскими странами для обеспечения безопасности в регионе. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в Twitter.

"В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать "соглашение о ненападении" с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

В августе сообщалось, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) провели несколько секретных встреч для обсуждения способов противодействия Ирану. Известно, что переговоры были скоординированы США. На переговорах стороны "обменялись информацией и скоординировали усилия по противодействию растущей угрозе со стороны Ирана", говорится в материале. Отмечается, что это были не просто символические жесты сторон: встречи должны углубить дипломатические, военные и разведывательные связи между Израилем и ОАЭ.

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У Израиля нет дипломатических отношений с большинством арабских стран, которые отказываются признавать еврейское государство из-за его политики в отношении палестинцев. Однако в последние годы страны сблизились на почве обеспокоенности действиями Ирана.

Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

Напомним, Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

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