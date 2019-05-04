Израиль закрыл переходы на границе с Газой в ответ на ракетный обстрел

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа

Фото: AFP

Израильские власти в субботу закрыли все переходы на границе с сектором Газа в ответ на проведенный оттуда массированный ракетный обстрел, сообщают местные СМИ со ссылкой на министерство обороны.

Военные не уточняют, как долго переходы останутся закрытыми.

Боевики из сектора Газа провели пуск ракет ранее в субботу, причем десятки самодельных ракет удалось сбить.

В настоящее время Армия обороны Израиля проводит операцию в секторе Газа против контролирующего эту территорию движения ХАМАС. Военные используют, в частности, танки и ударные вертолеты.

Поступили данные о гибели минимум трех боевиков ХАМАС.

Ранее стало известно, что с утра субботы, 4 мая, радикалы из сектора Газа запустили по Израилю не менее 150 ракет, израильские военные в ответ поразили более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

Напомним, что по данным телеканала "Аль-Арабия", в результате этих ударов один палестинец погиб, еще восемь получили ранения .

Также было опубликовано видео перехвата ракет, как "Железный купол" Израиля отразил атаку ХАМАС .

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