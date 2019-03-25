Израильские истребители атаковали офис лидера ХАМАС

Мишенью израильских военных стала штаб-квартира разведки ХАМАС в секторе Газа

Фото: Pixabay

Израильские истребители атаковали офис лидера ХАМАС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/949/01a/5c994901a540c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/949/01a/5c994901a540c.jpg 2019-03-25T23:35:11+02:00 Другие страны Мишенью израильских военных стала штаб-квартира разведки ХАМАС в секторе Газа

Израильская авиация атаковала здание в секторе Газа, в котором расположен офис лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает The Times of Israel.

"Истребители ЦАХАЛ только что атаковали офис лидера ХАМАС Исмаила Хании в районе Римал на севере сектора Газа",- говорится в заявлении израильских военных.

Они начали обстрел позиций ХАМАС в секторе Газа ранее в понедельник. Мишенью стала штаб-квартира разведки "Хамас" в секторе Газа.

Ранее ракета, направленная из сектора Газа, попала в частный дом в израильском городе Кфар-Сава утром в понедельник. В результате инцидента пострадали несколько человек.

Ранее стороны нанесли по территориям друг друга ракетные удары.

Как сообщалось, Дональд Трамп сегодня подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

Напомним, что ранее хозяин Белого дома в своем Twitter выразил мнение, что Соединенным Штатам пришла пора признать юрисдикцию Израиля на этой территории, права на которую также заявляет Сирия.

Кроме того, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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