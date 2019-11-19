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Израильские поселения на Западном берегу Иордана: Нетаньяху провел телефонные переговоры с Трампом

19 ноября, 03:39

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение США

/ Фото: AFP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, лично выразив ему признательность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в Twitter.

Ранее Нетаньяху в распространенном заявлении поблагодарил Трампа, госсекретаря США Майкла Помпео и американскую администрацию за решение по израильским поселениям, однако о телефонных переговорах между премьером и главой Белого дома не сообщалось.

"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость, — отметил Нетаньяху. — Кому-то нужно было сказать простую правду, и президент Трамп поступил так же, как он сделал это с признанием Голанских высот и переносом посольства США в Иерусалим".

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"Я сказал президенту Трампу, что мы (евреи —Ред.) не на чужой земле, — подчеркнул премьер-министр. — Это наша родина уже более три тысячи лет". При этом Нетаньяху подчеркнул, что шаг США "не мешает переговорам" с палестинской стороной. "Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи", — добавил глава правительства еврейского государства.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон больше не считает, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. В Израиле приветствовали данное решение. Представители палестинской стороны заявили, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся еврейских поселений.

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Фото: REUTERS/Manuel Claure

По сообщению западных СМИ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже приветствовал решение США, тогда как в Палестинской администрации, напротив, осудили этот шаг.

Напомним, что ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху анонсировал распространение суверенитета Израиля на все еврейские поселения, расположенные на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

В ответ на это официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна обещал, что все еврейские поселения на Западном берегу Иордана будут удалены с палестинских земель.

По его убеждению, через поддержку поселенцев и заявления о распространении на них суверенитета Израиля израильские политики "поддерживают неприемлемую для палестинцев ситуацию, которая не приведет ни к миру, ни к стабильности и безопасности в регионе".

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Израиль США Палестина Дональд Трамп поселения

Источник: ТАСС

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