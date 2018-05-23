Израильские самолеты нанесли удар по объектам ХАМАС

Сегодня, 11:36

Информации о уроне и пострадавших в секторе Газа пока нет

Фото: AFP
Фото: AFP

Авиация Израиля нанесла несколько ударов по объектам движения ХАМАС на территории сектора Газа. Об этом сообщает Times of Israel.

"Наши самолеты нанесли удары по подземной террористической инфраструктуре, которая используется ХАМАС на севере сектора Газа, а также по двум целям, относящимся к военно-морским силам группировки", – сказано в сообщении Армии обороны Израиля.

Информации о пострадавших в результате ударов израильских ВВС пока нет.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал ХАМАС отказаться от военного противостояния с Израилем и направить усилия на улучшение жизни в секторе Газа.

"Сегодня армия обороны Израиля уничтожила еще один тоннель, построенный террористической группой ХАМАС... Для лидеров ХАМАС было бы лучше понять, что их военный проект – это провал, и вместо этого инвестировать в ресурсы, направленные на улучшение жизни жителей сектора Газа", – заявил Либерман.

Данная операция была ответом на инцидент, имевший место во вторник в секторе Газа, когда палестинцы уничтожили снайперскую позицию солдата армии обороны Израиля.

Напомним, 15 мая палестинцы отмечают день Накба или "День катастрофы" в связи с основанием государства Израиль 14 мая 1948 года, что повлекло за собой массовые выселения арабов с израильской территории.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.
Израиль, ХАМАС, Палестина, газа

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