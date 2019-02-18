Израильские танки атаковали блокпосты ХАМАС
Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа
Танки армии Израиля атаковали два поста представителей палестинского исламистского движения ХАМАС в ответ на ранение израильского военнослужащего.
Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.
Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа, в результате чего израильский военный получил ранение. В ответ на этот инцидент танки атаковали два поста ХАМАС.
Тем временем пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра сообщил, что в результате столкновений в городе Джабалия в центральной части анклава были ранены девять палестинцев.
Ранее сообщалось, что военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газа. Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.
Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.
Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Израильские танки атаковали блокпосты ХАМАС". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Израиль начал строительство бетонной стены вокруг сектора Газа
Бетонное ограждение заменит стену из металлической сетки
Израиль нанес удар по блокпосту ХАМАСа в секторе Газа
Танковые удары стали ответом на обстрел израильских военных с территории Газы
Три палестинца убиты, почти 50 ранены в стычках с израильскими военными в Газе
Палестинцы с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках начавшегося тогда всеобщего "Марша возвращения"
Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля
Прежний министр обороны Израиля Авигдор Либерман ушел в отставку 14 ноября из-за несогласия с политикой в отношении сектора Газа