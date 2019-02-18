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Израильские танки атаковали блокпосты ХАМАС

Сегодня, 03:24

Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа

Фото: Getty Images
Израильские танки атаковали блокпосты ХАМАС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a0a/aff/5c6a0aaff2643.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a0a/aff/5c6a0aaff2643.jpg Другие страны Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа

Танки армии Израиля атаковали два поста представителей палестинского исламистского движения ХАМАС в ответ на ранение израильского военнослужащего.

Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Военнослужащие Израиля утверждают, что палестинцы бросили взрывное устройство через границу на территории сектора Газа, в результате чего израильский военный получил ранение. В ответ на этот инцидент танки атаковали два поста ХАМАС.

Тем временем пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра сообщил, что в результате столкновений в городе Джабалия в центральной части анклава были ранены девять палестинцев.

Ранее сообщалось, что военные Израиля обстреляли из танкового оружия блокпост группировки "Бригады Иззеддина аль-Кассама" в секторе Газа. Как отмечается в сообщении, израильские военные обстреляли блокпост в ответ на огонь на границе с палестинским анклавом.

Напомним, 29 декабря Израиль нанес удар с вертолета по объектам в Палестине в ответ на запуск ракет по израильским городам. Затем, военно-воздушные силы Израиля в ночь на 7 января нанесли удар по нескольким военным объектам ХАМАСа на севере сектора Газа. Эти действия стали ответом на ракетный удар палестинцев по южным территориям страны.

Перед этим министерство здравоохранения Палестины сообщило о гибели палестинца, принимавшего участие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, которого застрелил снайпер.

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Тег Израиль, сектор Газа, ХАМАС, Палестина

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