Израильские военные назвали виновных в обстреле Тель-Авива
Ракеты запустили по району так называемого Большого Тель-Авива
Израильские военные возложили движение ХАМАС ответственность за запуск двух ракет по Тель-Авиву.
"Запуск ракет по району Гуш-Дан вечером в четверг был произведен террористической организацией ХАМАС", — говорится в информации армейской пресс-службы.
Ранее военные сообщили, что в пятницу армия начала наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива.
Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные. В армии также отметили, что система ПВО "Железный купол" не перехватывала ракету над Тель-Авивом.
Напомним, что ранее израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по сектору Газа поздно вечером 5 марта после того, как зажигательные воздушные шары с прикрепленными к ним взрывными устройствами были выпущены на юге Израиля.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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