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Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе: десятки раненых

Сегодня, 22:18

Десяткам жителям была оказана медицинская помощь после разгона демонстрантов

/ Фото: AFP

Израильские военные открыли огонь по демонстрантам в Газе: десятки раненых https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Другие страны Десяткам жителям была оказана медицинская помощь после разгона демонстрантов

Минимум 26 палестинцев получили ранения в секторе Газа, когда израильские солдаты открыли огонь по участникам "марша возвращения", которые приблизились к рядам колючей проволоки в пограничной зоне.

Об этом заявило Сирийское арабское агентство ВАФА. По информации СМИ, среди пострадавших есть подростки и два журналиста.

"Десяткам жителям была оказана медицинская помощь после того, как для разгона демонстрантов были использованы гранаты со слезоточивым газом", — пишет агентство.

Напомним, что палестинцы в секторе Газа каждую пятницу проводят акции протеста возле пограничных заграждений. "Марши возвращения" стали ответом на израильскую блокаду этого палестинского района и перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось 14 мая 2018 года.

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Израильские стражи порядка разогнали в пятницу уличные шествия арабов в районе Вади-Хуммус рядом с Восточным Иерусалимом. Оттуда также поступили сведения о пострадавших от слезоточивого газа. Жители поселка протестовали против сноса их домов израильскими властями.

31 июля кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 6 тысяч единиц жилья для еврейских поселенцев в Восточном Иерусалиме, что вызвало недовольство арабского населения.

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Напомним, что конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Как мы писали ранее, 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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Израиль сектор Газа Палестина раненые демонстранты

Источник: ТАСС

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