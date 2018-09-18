Израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии

Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета Ил-20 17 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны еврейского государства в распространенном коммюнике.

"Израиль скорбит по поводу гибели экипажа российского самолета, который был сбит вечером сирийским зенитным огнем. Ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где осуществлялось производство точного и смертоносного оружия, которое должно было быть передано от имени Ирана движению "Хезболлах" в Ливане", - говорится в документе.

"Это оружие предназначалось для атак на Израиль и представляло собой угрозу, с которой он не может мириться", - утверждают военные.

"Израиль считает режим (президента Сирии Башара) Асада, военные которого сбили российский самолет, полностью ответственным за этот инцидент, – добавили в израильской армии. – Израиль также считает Иран и террористическую организацию "Хезболлах" ответственными за этот инцидент".

Также отмечается, что израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20.

"Когда сирийская армия запустила ракеты, сбившие российский самолет, истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля, - говорится в распространенном военными коммюнике. – Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов".

Поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия".