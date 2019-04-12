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Израильский космический зонд разбился при посадке на Луну

Сегодня, 00:31

В процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у аппарата отказал основной двигатель

Фото: Pixabay

Израильский космический аппарат Beresheet потерпел аварию при совершении посадки на Луну, сообщила израильский разработчик зонда SpaceIL. "К сожалению, нам не удалось посадить аппарат", – сказал представитель компании.

По имеющимся данным, в процессе посадки на высоте около 22 км от поверхности Луны у аппарата отказал основной двигатель, система связи, в том числе прекратилась передача данных телеметрии. Израильский зонд должен был прилуниться в районе Моря Ясности на видимой стороне естественного спутника Земли. Планировалось, что после прилунения израильский "луноход" осуществит несколько "прыжков" над поверхностью Луны на общее расстояние около 500 метров от места посадки, сделает серию фотографий, а также проведет анализ грунта и другие научные исследования. Общая продолжительность работы аппарата на поверхности Луны до разрядки его батарей должна была составить около 72 часов.

В районе планировавшейся посадки израильского космического аппарата в разные времена в прошлом совершили посадку советские аппараты и посадочные лунные модули американских пилотируемых космических кораблей. Масса израильского лунного аппарата составляла всего 585 кг. При этом на топливо приходилось 430 кг. Ранее во время выхода на орбиту Луны он провел фотосъемку поверхности ее обратной, невидимой стороны.

Напомним, что к 2028 году американские ученые планируют высадить на Луну людей для исследования всей территории спутника. Для этого NASA хочет получить из американской казны уже в следующем году 21 млрд долларов.

Добавим, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.  Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что члены экипажа американского космического корабля "Аполлон-11" совершили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Всего на Луне в ходе шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов.

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Тег Израиль, космос, Луна, зонд, аппарат, исследования

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