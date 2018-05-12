Извержение вулкана на Яве и вспышка Эболы в Конго: ТОП-5 происшествий недели

В Австралии произошло cамое крупное массовое убийство за 20 лет, в Индонезии началось извержение вулкана, в Конго новая вспышка лихорадки Эбола, загадочная болезнь панд и прорыв дамбы в Кении

Сайт "Сегодня" собрал для вас подборку наиболее резонансных происшествий этой недели.

Загадочное убийство в Австралии

В Австралии в городе Осмингтон на одной из частных территорий полиция нашла семь тел, в том числе – четырех детей. Причиной смерти послужили огнестрельные ранения, а на месте происшествия нашли огнестрельное оружие. Это наиболее масштабное убийство с помощью огнестрельного оружия в стране за последние 20 лет.

Извержение вулкана в Индонезии

На острове Ява в Индонезии правительство объявило об эвакуации из-за извержения вулкана Мерапи. Извержение вулкана произошло утром 11 апреля и сопровождалось выбросом пепла. Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий округа Слеман (BNPB) в Джокьякарте приказало эвакуироваться жителям и приезжим на территории в радиусе 5 километров от вулкана.

Вспышка вируса Эбола в Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля в Республике Конго зарегистрировали 32 случая болезни, вызываемой вирусом Эбола. Об этом сообщил заместитель генерального директора ВОЗ Питер Салама, подчеркнув, что это число включает как подтвержденные, так и предполагаемые случаи опасного заболевания. Вспышка вируса была зафиксирована в 30 км от городка Бикоро в Экваториальной провинции.

В Кении прорвало плотину

Плотину прорвало вечером 9 мая около города Солай. Потоками воды и грязи смыло сотни домов, отмечает агентство. Местные власти заявили, что от прорыва пострадали дома в радиусе двух километров от дамбы. Погибли не менее 40 человек. С марта в Кении из-за наводнений, вызванных сезоном дождей, по данным кенийских властей, погибли как минимум 132 человека. Эта цифра не учитывает погибших в результате прорыва плотины в Солае.

Загадочная болезнь панд

В Китае несколько панд из центра по разведению в городе Чэнду юго-западной провинции Сычуань заболели неизвестной болезнью. У животных меняется цвет кругов под глазами, из темных они стали белыми, помимо этого у нескольких животных выпадает шерсть. Ветеринары утверждают, что подобные симптомы наблюдаются у людей, которые страдают синдромом Фогта-Коянаги-Харады, при котором у человека выпадают волосы и поражается нервная система.



