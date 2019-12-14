Извержение вулкана в Новой Зеландии: число погибших возросло

Вулкан Синдаке

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд увеличилось до 15 человек. Об этом говорится в сообщении новозеландской полиции в Twitter.

"Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек", — отмечается в сообщении.

Сообщается, что умерший в субботу человек проходил лечение в больнице Вайкато.

Напомним, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря. Ранее сообщалось, что число пропавших без вести установить пока не удалось. Также невозможно выяснить, живы ли те, кто остался на острове. Спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, поскольку находиться там стало слишком опасно. К поисково-спасательной операции подключились военные.

Также новости "Сегодня" писали о том, что на Сицилии снова проснулся главный вулкан Европы. Как сообщает агентство ANSA, около 6 часов утра 11 октября случилось очередное извержение – гора "выплюнула" клубы вулканического пепла, сопровождая это небольшими взрывами.

Кроме этого, недавно метеорологи предупредили о грядущем извержении одного из вулканов в Японии. Метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего (по пятибалльной шкале) уровень опасности извержения вулкана Синдаке на острове Кутиноерабу в юго-западной префектуре Кагосима.

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