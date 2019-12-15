Извержение вулкана в Новой Зеландии: жертв стало еще больше

Еще один пострадавший умер от ожогов после эвакуации

/ Фото: AFP

Количество жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии продолжает расти.

Вдобавок к 15 погибшим, о которых сообщалось ранее, 14 декабря скончался мужчина которого с серьезными повреждениями после случившегося госпитализировали в одну из клиник штата Новый Южный Уэльс в Австралии.

Об этом сообщили журналисты The New Zealand Herald, ссылаясь на полицию штата.

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На данный момент новозеландские правоохранители считают пропавшими без вести после извержения еще двух человек.

Напомним, что извержение вулкана, расположенного на новозеландском острове Уайт-Айленд в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда, произошло 9 декабря.

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По данным полиции, в момент происшествия в окрестностях и на острове находились 47 человек, среди которых были новозеландцы и туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии.

Изначально жертвами извержения стали девять человек. Тела еще шестерых были обнаружены на острове, в ходе специальной поисковой операции, организованной 13 декабря. Полицейские признались, что найти выживших они не надеются.

Не менее 32 попали в больницы Новой Зеландии и Австралии после извержения – 11 из них остаются в критическом состоянии, а трое были выписаны.

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