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Извержение вулкана в Перу: Геофизики настаивают на массовой эвакуации

24 июля, 15:27

Покинуть свои дома готовы не все

Фото: Pixabay

Перу готовится к новым взрывам в кратере вулкана Убинас. Национальный Институт геологии и металлургии рекомендовал начать незамедлительную эвакуацию близлежащих населенных пунктов. В понедельник высота очередного выброса пепла составила 1,5 километра. Пепел долетел до соседней Боливии. передают местные СМИ. 

Покинуть свои дома готовы не все.

Ранее власти ввели чрезвычайное положение на 60 дней в трёх южных департаментах страны, где проживают примерно 30 тысяч человек. Согласно экспертам, извержение вулкана может продолжаться от нескольких месяцев до года.

Напомним, что некоторые вулканы активизировались и в Европе.

Итальянский вулкан Этна начал выбрасывать горячий пепел и лаву в ночь на субботу, заставив власти закрыть аэропорты Фонтанаросса и Комизо в Катании на востоке Сицилии.

 ранее вулкан Агунг начал извергаться на острове Бали, что привело к перебоям в авиасообщении. Извержение длилось около пяти минут, однако вулкан за это время выбросил значительное количество пепла и лавы. Международный аэропорт Денпасар в пятницу отменил сразу несколько авиарейсов.Отмечается, что из-за выброса вулканического пепла четыре рейса, направлявшихся в международный аэропорт Бали, были направлены в другие аэропорты, а пять рейсов, которые должны были вылететь с острова, были отменены.

В начале апреля национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Давид Леон исключил возможность мощного извержения Попокатепетля.

Вулкан Попокатепетль, по праву занимающий второе место среди главных мексиканских вершин и являющийся одним из крупнейших в мире, проснулся в начале марта.


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Тег Перу, эвакуация, вулкан, лава

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EuroNews

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