Известный критик Лукашенко сбежал из Беларуси и едет в Украину

Незарегистрированный кандидат в президенты Валерий Цепкало опасается за свою безопасность

Вслед за участницей президентских выборов в Беларуси Светланой Тихановской, которая ранее вывезла своих детей за границу, и ресторатором Вадимом Прокопьевым, который уехал сам, белорусская оппозиция продолжает бегство из страны.

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На этот раз Беларусь покинул незарегистрированный на выборах кандитат Валерий Цепкало, о чем он лично сообщил российскому телеканалу "Дождь".

Мужчина утверждает, что узнал о подготовке своего ареста и в целях безопасности выехал в Россию вместе с детьми, в то же время, его супруга Вероника, которая участвует в избирательной кампании Тихановской, осталась в Беларуси.

Вероника Цепкало / Фото: Getty Images

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По ее словам, сейчас Валерий Цепкало находится в Москве. Кроме того, кроме его ареста, их семью хотят лишить родительских прав.

"Поэтому было принято решение о срочном отъезде",— говорит Вероника Цепкало.

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В то же время, изданию tut.by Валерий Цепкало заявил о желании приехать и в Украину.

"Я планирую делать пресс-конференции в Москве, в Украине, в одной из европейских стран и в США. Если эпидемиологическая ситуация не помешает, я проеду с рядом пресс-конференций, расскажу, что происходит в Беларуси", – сказал беглец.

Напомним, что с репрессиями столкнулись и другие участники президентское гонки в Беларуси. Например, муж Светланы Тихановской, блогер Сергей Тихановский, а также банкир и общественный деятель Виктор Бабарико были арестованы. Последнего обвинили в коррупции по делу Белгазпромбанка и отказались регистрировать кандидатом в президенты.

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Репрессии перед выборами, которые должны пройти 9 августа, вызвали резкую реакцию ЕС и спровоцировало массовые протесты в Минске и других крупных городах. Многие участники демонстраций были арестованы.

Действующий президент Александр Лукашенко также участвует в выборах, в случае победы на которых он может стать президентом в шестой раз подряд.

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