Астрономы рассчитали, что астероид 2006 QQ23 пролетит в миллионах километров от Земли

К нашей планете приближается потенциально опасный астероид 2019-08-02T05:08:00+03:00 Другие страны Астрономы рассчитали, что астероид 2006 QQ23 пролетит в миллионах километров от Земли

В прошлом месяце ученые назвали четыре астероида, которые могут столкнуться с Землей, а теперь оказалось, что гигантский космический камень летит как раз в сторону нашей планеты.

На минимальное расстояние к нашей планете он приблизится 10 августа. Астероид 2006 QQ23 может достигать более полукилометра в диаметре и его считают потенциально опасным.

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Впрочем, ученые верят, что с Землей он разминется. По расчетам астрономов, астероид пролетит на расстоянии более 7,5 млн км от нашей планеты. Впервые это небесное тело заметили в 2006 году.

Напомним, что 27 июня этого года к Земле приблизился на максимальное расстояние 330-метровый астероид 2008 KV2. Его скорость составила чуть более 40 тыс. км/час. В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в 2021 и 2022 годах.

Мы также писали, что этим летом японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос.

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