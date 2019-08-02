Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

К нашей планете приближается потенциально опасный астероид

Сегодня, 05:08

Астрономы рассчитали, что астероид 2006 QQ23 пролетит в миллионах километров от Земли

К нашей планете приближается потенциально опасный астероид Другие страны Астрономы рассчитали, что астероид 2006 QQ23 пролетит в миллионах километров от Земли

В прошлом месяце ученые назвали четыре астероида, которые могут столкнуться с Землей, а теперь оказалось, что гигантский космический камень летит как раз в сторону нашей планеты.

На минимальное расстояние к нашей планете он приблизится 10 августа. Астероид 2006 QQ23 может достигать более полукилометра в диаметре и его считают потенциально опасным.

Реклама

Впрочем, ученые верят, что с Землей он разминется. По расчетам астрономов, астероид пролетит на расстоянии более 7,5 млн км от нашей планеты. Впервые это небесное тело заметили в 2006 году.

В тренде
"Скорая" на футбольном поле: матч Лиги Европы остановили на 25 минут из-за травмы арбитра
Арбитра с поля забирала "скорая". Фото: кадр из трансляции

Напомним, что 27 июня этого года к Земле приблизился на максимальное расстояние 330-метровый астероид 2008 KV2. Его скорость составила чуть более 40 тыс. км/час. В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в 2021 и 2022 годах.

Мы также писали, что этим летом японский зонд "Хаябуса-2" совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Аппарат выстрелил в поверхность астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта. Их в свою очередь должен собрать установленный на аппарате специальный пылесос. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

космос комета астероид планета метеорит

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жарой
Рекорд за два тысячелетия: метеорологи встревожены глобальной жаройДругие страны
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)
Женщина, которую целиком проглотила гигантская змея, осталась жива (видео)Другие страны
В Индии появился на свет необычный ребенок
В Индии появился на свет необычный ребенокДругие страны
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видеоFun
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломов
Мощные землетрясения всколыхнули оба полушария Земли по линиям разломовДругие страны

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Срочно нужна настольная плита? У нас финальная распродажа
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Скоро жизнь украинцев круто изменится: новые пенсии и минималка
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР