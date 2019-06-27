К Земле летит опасный астероид-гигант
В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в 2021-м и 2022-м
В четверг, 27 июня 2019-го, к Земле на максимальное расстояние приблизится огромный астероид. Несмотря на то, что столкновение астероида с Землей маловероятно, в NASA называют этот объект потенциально опасным, пишет Новое Время.
NASA и другие организации следят за передвижением космических объектов в пространстве. Довольно часто эти объекты приближаются к Земле, и предварительные наблюдения позволяют рассчитать как их расстояние к нашей планете, так и вероятность столкновения.
В ближайшее время самый крупный внеземной объект, который приблизится к Земле — это 330-метровый астероид 2008 KV2. Астрономы обнаружили этот камень в 2008-м, и поскольку он находится на орбите Солнца, — Земля довольно часто будет сближаться с этим астероидом.
На этот раз 2008 KV2 подойдет на расстояние в 6,7 млн км, что в 17 раз больше, чем расстояние от Земли к Луне. Скорость 2008 KV2 составляет чуть более 40 тыс. км/час. В следующий раз астероид приблизится к нашей планете в 2021-м и 2022-м.
Несмотря на относительно большое расстояние к Земле, NASA включает 2008 KV2 в список потенциально опасных объектов, поскольку астероид подойдет ближе чем на 48 млн км к орбите нашей планеты.
Напомним, что ранее в NASA были обеспокоены тем, что астероиды падают на Землю все чаще. В то же время на границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых".
Смотрите также в сюжете о том, как астероид-убийца приближается к Земле:
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