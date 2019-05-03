Как Индия готовится к мощному урагану: появились фото

Это будет самый мощный циклон за последние 20 лет, который ударит по штату Орисса





















На Индию надвигается мощный циклон, из-за чего уже эвакуированы более миллиона человек. Также власти страны приостанавливают работу железнодорожного и воздушного транспорта.

Так, Министерство железных дорог Индии заявило об отмене в ближайшие сутки более 220 поездов, проходящих по территории штата. А управление гражданской авиации Индии объявило о закрытии аэропортов в Бхубанешваре и в Калькутте.

Циклон "Фани" движется со стороны Бенгальского залива. По расчетам метеорологов, он должен ударить по побережью штата Орисса сегодня. Он несет с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По разным оценкам, это будет самый мощный циклон, который ударит по этому побережью за последние 20 лет. Ожидается, что циклон может затронуть некоторые районы соседних штатов Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.

Отметим, недавно в Индии бушевали грозы и бури, в результате чего число жертв стихии возросло до 64 человек. Непогода обрушилась на центральные, северо-западные и западные регионы страны. В частности, в штате Раджастхан непогода унесла жизни 25 человек, а в Мадхья-Прадеш – 21 человек.

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