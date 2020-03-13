Как Китаю удалось укротить коронавирус: украинка сделала откровенного признание

Китай внутри страны успешно борется с коронавирусом, который уже охватил почти весь мир. Как властям Поднебесной удалось укротить опасный вирус, в интервью сайту "Сегодня" рассказала украинка Светлана Дзюма, родом из Кременца Тернопольской области, которая уже более шести лет живет в Китае.

По словам Светланы, когда в Поднебесной началась эпидемия, это как раз был Китайский Новый год, наибольшее скопление людей.

"Именно в разгар празднования сказали, что нужно соблюдать карантин. Мы находимся достаточно далеко от самого эпицентра эпидемии, от Уханя примерно в 1000 километрах. Но карантин вводился сразу и везде. Закрылись все магазины. Были открыты только супермаркеты, и то на несколько часов. Например, с 9 утра до 2 часов дня. Работали конечно аптеки, а все остальное было закрыто", – рассказала украинка.

Властям также удалось не допустить дефицита наиболее нужных во время эпидемии средств индивидуальной защиты – медицинских масок.

"Когда началась эпидемия, в некоторых аптеках в два раза повысили цены на маски. Когда об этом узнали власти, аптеки оштрафовали на 10 тысяч юаней (порядка 37 тысяч гривен, – Ред.) Проблем с масками как таковых нет, потому что была гуманитарная помощь из других стран, в частности, из Кореи и Японии. Буквально вчера я ходила с детьми в магазин, и мне в подарок дали пять масок", – говорит Светлана.

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Кроме того, в стране начали дезинфицировать все и всех.

"Дали несколько советов, которые необходимо соблюдать. Это мытье рук, влажная уборка в доме, чихать, прикрываясь, носить маски, промывать и дезинфицировать все, если приходишь с улицы. Например, если мой муж приходит с улицы, мы его дезинфицируем. Нам на человека выдается по одной упаковке аптечного спирта в неделю, выдается под роспись. Так как ограниченный доступ к этому. Также рекомендуют не общаться с незнакомыми и придерживаться определенной дистанции. Примером, когда я захожу в лифт, то незнакомые мне люди уже ждут следующий", – отмечает украинка.

Также, по словам Светланы, в Китае совершенно не было паники по поводу коронавируса. И она, и ее знакомые были очень удивлены, как реагируют на вирус другие страны.

"Паника была у других странах, когда обнаружили вирус. Я вообще такого не помню. Не было ни одного дня, чтобы боялась чего-то", – говорит она.

В то же время, карантинные меры были ведены жесткие – люди семьями были вынуждены сидеть дома. А за выход на улицу без маски можно получить штраф или сесть на несколько дней в тюрьму за нарушение закона.

Полную версию интервью читайте здесь: Штрафы за маски и "уличные ангелы": украинка рассказала, как Китай переживает эпидемию коронавируса

Напомним, ранее сообщалось, чтопик распространения коронавируса нового типа в Китае уже пройден. Об этом в четверг заявил в ходе брифинга представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн.

"Пик распространения коронавируса нового типа в нашей стране уже пройден, число новых случаев заболевания становится все меньше и меньше", – отметил Ми Фэн.

Как сообщалось, что успех правительства Китая в борьбе с коронавирусом объясняется тем, что оно взяло на себя большую часть расходов на анализы и лечение пациентов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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