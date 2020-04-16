Как коронавирус повлиял на Brexit-переговоры: в Британии сделали заявление

До конца текущего года Лондон и Брюссель должны договорится о новом формате отношений

Великобритания по-прежнему не намерена продлевать переходный период после Brexit, в ходе которого Лондон и Брюссель должны договориться о формате будущих отношений и заключить новое торговое соглашение. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

"Мы не будем продлевать переходный период после Brexit, и даже если Брюссель об этом попросит, мы откажемся. Лучше внести ясность в этот вопрос сейчас и устранить неопределенность для бизнеса", - сказал сотрудник канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10, слова которого приводит The Financial Times.

Великобритания последовательно настаивает на том, что переходный период не будет продлеваться, однако в четверг, 16 апреля, глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала стороны не отказываться от такой возможности.

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Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в Великобритании подтверждено 99 516 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 894 человека.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что глава делегации ЕС на Brexit-переговорах заразился коронавирусом.

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