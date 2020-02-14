"Как можно иметь одну страну с Россией": Лукашенко резко "прошелся" по планам Кремля

Президент приказал сделать все, чтобы "каждый год не стоять на коленях"

Александр Лукашенко. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Россия готова снизить стоимость энергоносителей для Минска в обмен на присоединение Беларуси к РФ.

О соответствующих намеках из Кремля 14 февраля рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

"Нам говорят: мы разные страны – намек на то, что надо, чтобы были одной страной. А как можно иметь одну страну с Россией? Вы, наверное, слышите: "Давайте включим Беларусь в состав России", – цитирует его БелТА.

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Но, по словам Лукашенко, ни россияне, ни белорусы не хотят слияния двух стран.

"Поставь перед вами вопрос, хотите ли вы такого объединения, чтобы Беларусь вошла в состав России, – 120% скажут "нет". И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там хочется, чтобы была одна страна, – тогда будут единые цены", – признается белорусский президент.

Несмотря на это, Лукашенко добавил, "чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях", Минск продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.

Напомним, в рамках так называемого Союзного государства Беларусь и Россия планируют создать общее правительство, общие рынки нефти, газа и электроэнергии, а также унифицированное налоговое законодательство.

Отметим, в начале декабря прошла закрытая встреча Путина и Лукашенко, которая длилась 5,5 часа. Это вызвало протесты в Минске – люди вышли на демонстрации против слияния Беларуси и России. В ходе акции протестующие порвали портрет Владимира Путина, а также образовали живую цепь.

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